Più soldi pure per i consiglieri comunali

PALERMO – Terzo mandato per i sindaci nei Comuni sotto i 15 mila abitanti con l’ipotesi di rinvio delle amministrative di almeno un mese – dal prossimo maggio a giugno – avanzata da chi pressa per l’immediata entrata in vigore della norma; aumento dei gettoni per i consiglieri comunali parametrato ai compensi degli amministratori aumentati la settimana scorsa; elezione del revisori dei conti in Consiglio comunale (non più col sorteggio) col vincolo di un massimo di quattro incarichi: sono alcune delle norme del disegno di legge in discussione in commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana, presieduta da Ignazio Abbate (Dc).

Il testo base, depositato in commissione, conteneva solo la norma sul terzo mandato ed era stato “congelato” per alcune divergenze proprio sui tempi dell’eventuale applicazione essendo stata già fissata la data delle elezioni (28 e 29 maggio) e rinviato alla conclusione della sessione di bilancio. Intanto in commissione sono arrivati alcuni emendamenti per cui il ddl è diventato un testo organico.