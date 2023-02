PALERMO – Dopo diverse chiamate ai vigili del fuoco per segnalare un forte odore di gas, i pompieri hanno chiuso al transito la via Filippo Parlatore, a Palermo. Sono arrivati i tecnici della società Amg gas e l’emergenza è rientrata. “Sono riusciti – dicono dall’azienda – a risalire al guasto che riguarda la tubazione interna di un utente. Amg Energia ha messo in sicurezza l’impianto, chiudendo il contatore”.