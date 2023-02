C’è l’Ottava, Catania riabbraccia Sant’Agata

CATANIA – Sant’Agata torna tra la sua gente per l’Ottava. Alle 8 in punto c’è stata l’apertura del sacello con il busto reliquiario, mentre alle 19 si terranno la Santa Messa e la processione in piazza Duomo. Fedeli, turisti e devoti potranno assistere alle celebrazioni con una giornata densa di appuntamenti. Orari delle funzioni alle 7.30, 9, 10, 11, 23, 13, 14.30, 16 e 19. Le dirette della chiusura delle celebrazioni in onore della Patrona di Catania saranno trasmesse sulla pagina facebook dell’Arcidiocesi di Catania e sul canale YouTube della Diocesi di Catania. Al termine della processione, Sant’Agata sarà riposta nella “Cameredda” per poi riapparire il 17 agosto per l’appendice estiva della festa.