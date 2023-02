Orrore a bordo: in 9 muoiono di stenti, cadavere di neonato gettato in mare

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Ci sono anche 8 persone morte sul barcone di migranti che è stato soccorso, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della guardia costiera a 42 miglia da Lampedusa. I militari hanno soccorso l’imbarcazione con a bordo decine di nordafricani e anche i cadaveri, tra i quali anche quelli di tre donne: una in avanzato stato di gravidanza. Sarebbero morti di fame e di freddo. Tra i migranti salvati, che dovrebbero essere una quarantina, altre due donne incinte.

I superstiti erano bagnati fradici, infreddoliti e disidratati. I migranti hanno raccontato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, sabato scorso con l’imbarcazione di 6 metri dopo essere stati per mesi rinchiusi in una safe house di Mahdia. Le salme di chi non è riuscito ad arrivare vivo a Lampedusa sono state portate, dopo lo sbarco al molo Favarolo, nella piccola camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove dovranno essere sottoposte a ispezione cadaverica.

Ci sono anche due dispersi, secondo quanto raccontato dai migranti soccorsi. I superstiti hanno riferito che sul barcone c’era una donna con il suo neonato di 4 mesi che, a causa del freddo, è morto durante il viaggio e la madre, per disperazione, lo ha gettato in mare. Un uomo s’è tuffato in acqua sperando di recuperare il corpo del neonato, ma sarebbe annegato fra le onde. Anche la madre del piccolo è morta poche ore dopo aver gettato in acqua il suo bambino. Ed il suo cadavere, così come quello degli altri sette compagni di viaggio, è stato lasciato all’interno dello scafo.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla nuova tragedia del mare Le ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, sono favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.