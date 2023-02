Naufragio al largo di Crotone: 27 morti

CROTONE – Una barca di migranti è naufragata questa mattina davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Il natante, molto carico, non avrebbe retto al mare agitato. Secondo le prime informazioni, diverse persone sono morte. Sarebbero 27 i cadaveri di migranti recuperati finora dopo il naufragio. Proseguono le ricerche in mare e tutto lascia pensare che il bilancio delle vittime possa aggravarsi. Impegnate motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza.