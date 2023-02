Nascondeva pistola col colpo in canna sotto il cuscino: arrestato

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 38 anni per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare con l’ausilio dei cani del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi che, grazie al loro fiuto, appena entrati nell’appartamento, hanno immediatamente puntato una piccola cassaforte nascosta in camera da letto, all’interno della quale erano custoditi una scatola di 25 munizioni calibro 7,65 e un silenziatore per pistola, attrezzo particolarmente pericoloso. Nella camera da letto trovata anche una pistola browning, modello colt con matricola abrasa, tenuta sotto il cuscino, con caricatore inserito e colpo in canna pronta all’uso. L’arma, le munizioni e il silenziatore sono stati sequestrati mentre il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.