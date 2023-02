MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – A causa del cedimento di un tratto del costone roccioso di una cava in via Santa Lucia, a Mazara del Vallo, i vigili del fuoco, dopo un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune e ai vigili urbani, hanno deciso di evacuare in via precauzionale gli occupanti delle abitazioni che insistevano sul costone. Lo sgombero è avvenuto questa mattina e ha interessato tre nuclei familiari, per un totale di otto persone. Inoltre è stato inibito in via cautelativa l’accesso alla cava.