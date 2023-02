Marijuana per 70.000 euro a Picanello: un arresto

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati nel quartiere Picanello, in via Fiume hanno notato il classico via vai di persone vicino a un palazzo. I militari, sono entrati nello stabile e hanno perquisito l’abitazione del 55enne: nascosto del divano della cucina hanno trovato una busta di plastica contenente tre bilancini digitali di precisione e svariato materiale per il confezionamento, mentre, sotto lo stesso divano è stato rinvenuto un borsone contenente due macchine per il sottovuoto, 8 bustine con chiusura ermetica con 91 grammi di marijuana ciascuna e un’altra busta con altri 1.050 grammi della stessa droga. Proseguendo nelle operazioni di ricerca, i militari hanno trovato in un cassettone della camera da letto due buste con 58 grammi di marijuana e altre quattro del peso di 108 grammi ciascuna di marijuana. Dalla droga sequestrata, per un peso complessivo di 2.330 grammi, si sarebbero potute ricavare circa 13.000 dosi per un introito di circa 70.000 euro.