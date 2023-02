La messa dell’aurora: DIRETTA

Comincia il secondo giorno di festa per Sant’Agata con la messa dell’aurora in cattedrale e l’uscita del busto reliquiario. Durante la messa la santa esce dalla ‘cameretta’ su piazza Duomo. Si dà così il via al cosiddetto ‘giro esterno’, che segue il percorso delle antiche mura, toccando i luoghi del martirio e il cuore popolare di Catania. Tutta la festa viene raccontata minuto per minuto sul nostro sito in live streaming grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.