Incendio nell’officina di pneumatici

CATANIA – Poco dopo le 20 di ieri, i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno di un’officina di pneumatici, che si trova al piano terra di uno stabile di 4 piani al Villaggio Sant’Agata, Zona B, a Catania. Sul posto sono state inviate due squadre, quella del distaccamento cittadino Sud e la prima partenza dalla sede centrale oltre a un’autobotte di rincalzo, un’autoscala, un carro logistico e il funzionario di servizio. Gli appartamenti soprastanti sono stati precauzionalmente evacuati. Non risultano persone ferite o intossicate dal fumo. Da accertare le cause dell’incendio.