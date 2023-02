Gambizzato in strada a Siracusa: due arresti

SIRACUSA – Ci sarebbe un legame personale nell’agguato di ieri pomeriggio a Siracusa. E’ quanto emerge dalle indagini della squadra mobile che ha fermato per tentato omicidio, porto di arma clandestina e ricettazione Giovanni Merlino, 37 anni, e un suo presunto complice 40enne. La vittima è un 49enne, attuale compagno dell’ex fidanzata di Merlino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ieri pomeriggio, in via Grottasanta, il 49enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco a entrambe le gambe, esplosi da un uomo che era su un’auto condotta da un complice.

Dalla visione di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno notato Merlino, pistola in mano, che sceso da un’auto guidata da un complice, si è avvicinato alla vittima e ha sparato da dietro due colpi di pistola alle gambe facendola cadere a terra. Poi ha esploso altri quattro colpi d’arma da fuoco e, infine, con calma è risalito in auto. Immediate sono scattate le ricerche e dopo poco la polizia ha bloccato l’auto e arrestato il suo conducente. Dopo poche ore, Merlino si è costituito in questura. La vittima, ricoverata in ospedale, essendo destinataria di una misura cautelare in carcere per evasione dai domiciliari, è stata arrestata e attualmente è piantonata in ospedale.