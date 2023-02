Catania, discoteca chiusa per rissa

CATANIA – Dopo una rissa avvenuta nel cuore della notte dello scorso 2 febbraio e segnalata da diverse chiamate, il questore di Catania ha sospeso per quindici giorni l’attività di una discoteca del porto. Il locale negli ultimi tempi è stato teatro di diversi episodi di aggressione e questo è il terzo provvedimento di stop in meno di un anno, in quanto è ritenuto un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.