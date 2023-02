Catania, che stangata per l’autonoleggio e il bar

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 48enne titolare di una ditta di autonoleggio e lavaggio di veicoli a Librino e una 33enne titolare di un bar-gastronomia del quartiere di Cibali: avrebbero omesso di inviare a visita medica di idoneità complessivamente 6 impiegati, tutti peraltro in nero. In totale sono scattate multe per 43.200 euro ed è stata disposta la sospensione temporanea delle rispettive attività. La 33enne è stata anche sanzionata per aver occupato abusivamente la sede stradale destinandola ad area per la somministrazione di alimenti.

Sempre a Catania gli agenti della polfer hanno elevato 28 multe nei confronti di automobilisti indisciplinati, nonché 5 sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali non in regola.