Catania, assalto al bar armati di fucile

CATANIA – La Squadra Mobile di Catania ha arrestato due rapinatori, Alessandro Conti, 30 anni, e Giuseppe Prussiano, 47 anni. Al primo vengono contestate tre rapine ai danni di esercizi commerciali, tutte messe in atto nel mese di gennaio scorso, la più eclatante delle quali in concorso con Prussiano. I colpi riguardano una profumeria (il giorno 7), un bar (il giorno 10), una rivendita di sigarette elettroniche (il giorno 11), e infine una farmacia (il giorno 24).

A eccezione di quelle ai danni del bar situato all’interno di un’area di servizio, le rapine sono state tutte commesse da un individuo solitario, Conti, con il viso coperto da mascherina chirurgica, armato di coltello o di taglierino. Per il colpo al bar, invece, nelle immagini dei filmati delle registrazioni del sistema di videosorveglianza si vedono due persone, col volto coperto e armate di fucile, che fanno irruzione nell’esercizio, minacciano i presenti, rubano denaro contante e sigarette e poi fuggono su un’auto guidata da un terzo complice, che l’accusa ritiene sia Prussiano, proprietario della vettura utilizzata per commettere la rapina. Indagini della polizia sono in corso per identificare il terzo bandito: quello ha fatto irruzione nel bar con Conti. Il gip ha disposto per Conti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, mentre per Prussiano quella degli arresti domiciliari.