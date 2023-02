CATANIA – Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché trovato in possesso di 21 flaconi di metadone da 20 mg ciascuno con l’etichetta in parte cancellata e privi di lotto e data di produzione. I flaconi sono stati trovati durante una perquisizione nella sua abitazione in via Sebastiano Catania. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.