Accoltellato 16enne durante festeggiamenti di carnevale

RAVANUSA (AGRIGENTO) – Un sedicenne, raggiunto da una coltellata mentre erano in corso i festeggiamenti di Carnevale a Ravanusa, è finito durante la notte al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L’adolescente, coinvolto in una lite scoppiata durante le manifestazioni, non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire cosa abbia innescato la lite e identificare l’aggressore.