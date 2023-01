VITTORIA (RAGUSA) – Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro questa mattina al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Una pedana carica di zucchine del peso di almeno una tonnellata gli è caduto addosso ad un operaio. L’uomo, un trentenne, è stato trasportato in ospedale: ha riportato ferite e lesioni. L’incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino: le cassette si trovavano su un carrello elevatore utilizzato per il trasporto della merce all’interno del mercato e per caricarla sui tir che la trasportano verso i mercati del Nord Italia. Pare che l’incidente sia stato causato dall’asfalto dissestato che ha fatto inclinare il carrello, causando la caduta delle cassette di zucchina. Il giovane operaio ha cercato di evitare il peggio e di impedire la caduta del carico, ma è stato travolto dalle cassette. Sul posto sono intervenuti la Polizia e gli uomini dello Spresal di Ragusa.