Ultimo saluto a Biagio Conte: LA DIRETTA

In cattedrale a Palermo i funerali del missionario laico Biagio Conte celebrati dall’Arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice.

Ieri in migliaia con in testa proprio Lorefice hanno portato la salma di Biagio Conte da via Decollati, sede della Missione Speranza e Carità, alla cattedrale. La salma, una cassa in legno, è stata portata a spalla dagli ospiti della comunità. Tantissimi hanno voluto accompagnare il missionario che ha lasciato la comunità che ha creato per essere trasferito nella chiesa in corso Vittorio Emanuele dove c’è stata una veglia di preghiera fino alle 24.