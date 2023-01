Spese folli a Cannes, Gdf in assessorato

PALERMO – I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo stamani hanno acquisito alcuni documenti negli uffici dell’assessorato regionale al Turismo nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Corte dei conti che sta indagando sul finanziamento da 3,7 milioni di euro alla società lussemburghese Absolute Blue per l’iniziativa “Sicily, woman and Cinema”. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha chiesto chiarimenti all’assessore Francesco Scarpinato e ieri ha sottolineato che non esclude, in esito agli approfondimenti in atto, la sospensione del provvedimento in autotutela.