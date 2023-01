Sortino, pestato e travolto da un’auto

SORTINO (SIRACUSA) – I carabinieri di Sortino e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sigonella hanno arrestato il pregiudicato 29enne Andrea Zappulla per tentato omicidio aggravato. I militari sono intervenuti nei pressi di un bar della cittadina per quello che all’apparenza sembrava il danneggiamento cagionato dall’impatto di un’auto, a opera di ignoti, della saracinesca del locale.

Il ritrovamento di un fazzoletto intriso di sangue, tuttavia, ha indotto i carabinieri ad approfondire le indagini analizzando le telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona che evidenziavano come, durante la notte, davanti all’ingresso del bar, era avvenuta una grave aggressione a un uomo, più volte colpito con bastoni, calci e pugni da due persone.

Sempre attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato sia la vittima sia gli aggressori. Le immagini hanno mostrato anche che, dopo le percosse, gli aggressori hanno pure investito con la loro vettura il malcapitato che è rimasto incastrato per qualche istante tra il veicolo e la saracinesca del bar. Nonostante ciò, l’autista del mezzo non ha desistito e ingranando la retromarcia si è diretto ancora una volta a velocità contro la vittima che, sebbene ferito, è riuscito a spostarsi lateralmente di qualche centimetro evitando l’impatto col mezzo che è invece andato a sbattere contro la saracinesca del bar, danneggiandola.

Nonostante la vittima non abbia sporto denuncia, i carabinieri hanno ottenuto il provvedimento di misura cautelare in carcere nei confronti del principale aggressore, un pregiudicato 29enne, mentre il suo complice risponderà delle accuse a suo carico in stato di libertà.