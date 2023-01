“Oggi il presidente ha assistito all’allenamento e ci ha dato la giusta carica. Abbiamo un buon vantaggio ma adesso inizia il secondo tempo del campionato. Dobbiamo pensare a vincere, a giocare bene e ad aumentare il ritmo: ci attendono 17 finali”. Tiene la tensione alta, Giovanni Ferraro, nella conferenza di presentazione della prima gara del Catania nel nuovo anno.

Al Massimino arriva il Ragusa e l’allenatore chiede concentrazione: “E’ una buona squadra, bisogna stare molto attenti e fare una grande partita. Dobbiamo ripartire più forte di prima, il girone di ritorno è molto particolare: servono 14 vittorie per centrare l’obiettivo”. Ferraro si rivolge ai giornalisti: “Auguri di buon anno a tutti i tifosi, a voi e alla società. Ringrazio i ragazzi per la disponibilità, abbiamo lavorato molto bene durante la sosta, con qualche giorno di riposo in meno, e questo fa capire la grande professionalità del gruppo. Ripartiamo dalla prestazione del secondo tempo con il Trapani”.

Questa la conferenza integrale.