Scontro auto-camion, muore maestra 45enne

GELA (CALTANISSETTA) – Una 45enne di Acate, in provincia di Ragusa, Maria Di Bennardo, è morta oggi in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 117 bis Gela-Piazza Armerina. Lo scontro è avvenuto tra un’auto guidata dalla donna e un camion. Cinque i feriti che sono stati trasferiti negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltagirone e Caltanissetta. In gravi condizioni la nipote della vittima, una ragazza di 20 anni, che è stata portata al Sant’Elia dove è stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia. Dalla centrale operativa del 118 sono state inviate quattro ambulanze e l’elisoccorso. Sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi stradali e i vigili del fuoco.