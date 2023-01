Scontro ad Augusta, un morto e un ferito

Ancora sangue sulle strade siciliane. E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10, sulla strada statale 114 dir “Della Costa Saracena”; l’importante arteria di comunicazione è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per un incidente avvenuto al km 6, in territorio di Augusta. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione e l’impatto non ha lasciato scampo ad uno dei conducenti. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, è presente personale dell’Anas per gestire la viabilità.