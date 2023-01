Scende dall’auto e viene travolto da camion

TRENTO – Un uomo di 39 anni, lavoratore stagionale proveniente dalla Sicilia, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in Trentino, verso le 2,30, lungo la Sp 235, nei pressi di Zambana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo ha perso il controllo della vettura andando poi a sbattere contro il guardrail a lato strada. È quindi sceso dall’auto per controllare i danni, ma senza indossare il giubbotto catarifrangente, come previsto in questi casi. Un camionista che stava sopraggiungendo non si è accorto di nulla e ha travolto il 39enne, che ora si trova in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto, oltre ai militari ed il personale sanitario, anche i vigili del fuoco.