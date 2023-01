Ritrovata l’auto di Messina Denaro

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – È stata ritrovata dalla polizia la “Giulietta” del boss Matteo Messina Denaro. Proprio grazie alla macchina gli investigatori riuscirono a risalire al primo covo del boss individuato a Campobello di Mazara. Nel borsello trovato al capomafia dopo l’arresto c’era una chiave. Dal codice della chiave, i pm sono arrivati alla “Giulietta” che era parcheggiata in una sorta di garage, a poca distanza dalla casa di Luppino, l’incensurato che ha accompagnato con la sua auto, una Fiat Bravo, Matteo Messina Denaro alla clinica dov’è entrambi sono stati arrestati. L’ipotesi investigativa è che il capomafia, il giorno del blitz, sia andato in auto dal suo covo in vicolo San Vito a casa di Luppino – che vive a poca distanza dal luogo in cui la Giulietta è stata scoperta – e che insieme all’autista si sia diretto alla casa di cura per le terapie.

I PIZZINI DELL’AUTISTA. Due cellulari, pizzini, ventidue fogli manoscritti con nomi in codice ma anche con nomi e cognomi di alcuni medici, post-it con numeri di cellulari, 200 euro; la foto di una donna, biglietti da visita: è il copioso materiale sequestrato a Giovanni Luppino l’autista che ha accompagnato il boss Matteo Messina Denaro in clinica nel giorno in cui entrambi sono stati arrestati. Luppino, accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, è in carcere. Il materiale, sequestrato dai carabinieri, per i pm che hanno convalidato il provvedimento “è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini per finalità probatorie trattandosi di beni rinvenuti nella disponibilità dell’autista ed accompagnatore personale del noto capomafia latitante da 30 anni e dovendosi sui beni in sequestro procedere a tutti gli accertamenti anche di tipo tecnico utili a consolidare elementi di prova a carico nelle indagini in corso sul latitante nonché sulla sua stessa “rete di protezione” che ne ha di fatto garantito la latitanza”.