PALERMO – La polizia ha arrestato T. D.S. di 30 anni accusato di produzione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. Gli agenti di polizia del commissariato Brancaccio in via Giafar hanno sentito l’odore della marijuana. In una abitazione al primo piano hanno trovato 197 piante di droga. Gli impianti necessari a fare crescere le piante erano allacciati abusivamente alla rete pubblica.