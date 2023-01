PACHINO (SIRACUSA) – Un pensionato di 71 anni è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione, una casa rurale nelle campagne alla periferia di Pachino. Sono stati i vicini ad allertare la polizia, preoccupati perché non avevano notizie dell’uomo. Ieri sera gli agenti del commissariato di Pachino hanno fatto la tragica scoperta. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e disposto l’ispezione cadaverica. E’ probabile che l’uomo sia morto per cause naturali, ma al momento la polizia non esclude alcuna ipotesi. Solo l’autopsia potrà accertare se sul corpo sono presenti ferite causate da un’aggressione.