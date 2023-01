Muore ex presidente Confindustria Trapani

TRAPANI – È morto questa mattina per un malore improvviso Gregory Bongiorno, 48 anni, di Castellammare del Golfo, ex presidente di Confindustria Trapani. Amministratore delegato dell’Agesp, l’azienda che si occupa di rifiuti, aveva avuto un’influenza che lo aveva costretto a un controllo in ospedale. I funerali dovrebbero svolgersi domani nella sua città. Lascia la moglie e due figli.

“Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno, venuto a mancare improvvisamente. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. Alla famiglia, a Sicindustria e al mondo delle imprese che ne ha stimato la sua opera vanno le più sentite condoglianze da parte mia e del governo regionale”, ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.