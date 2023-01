Segnali di vita dal rock siciliano. E’ uscito il mini album del gruppo messinese Cuori Selvaggi, “Manna”: 4 brani disponibili nelle principali piattaforme musicali, due in italiano e due in dialetto (ne “A figghia du pasturi” c’è anche all’organo Dino Scuderi, ex De Novo). La band ha mantenuto la sua composizione storica: Giuseppe Scarcella, cantante e autore dei testi, Peppe Pullia alla batteria, Domenico Rossi al basso e Cristian Longobardo alle chitarre.