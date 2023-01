Maxi sequestro di tonno rosso e pesce spada

CATANIA – La scorsa notte la guardia costiera di Catania ha sequestrato circa 300 chili di tonno rosso sotto taglia minima di riferimento, 5 esemplari di lampuga (40 chili circa) e 2 di alalunga privi di tracciabilità, trovati all’interno di un’auto ad Acitrezza. I militari, incuriositi dall’andatura di una Fiat Panda visibilmente sovraccarica, hanno effettuato un controllo scoprendo la consistente quantità di prodotto ittico proveniente da attività di pesca illegali. All’autista sono stati elevati verbali amministrativi per complessivi 34.500 euro.

Pesce 'illegale'

Nel corso di altri controlli, sono stati trovati presso un rivenditore all’ingrosso di Riposto 26 esemplari di pesce spada provenienti dal Mediterraneo, il cui commercio, in questo periodo dell’anno, è assolutamente vietato. Il trasgressore è stato sanzionato con un verbale amministrativo di 2.666 euro. Tutto il pescato sequestrato, per un totale di 700 kg, verrà sottoposto ai previsti accertamenti di carattere sanitario da parte del personale medico veterinario dell’Asp di Catania, necessari per accertarne la commestibilità e, quindi, se ritenuto idoneo al consumo, sarà devoluto in beneficenza.