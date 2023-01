Maxi confisca ad imprenditore ennese

CALTANISSETTA – La Direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 4 milioni di euro ad un imprenditore di Enna gravato da precedenti penali. Il provvedimento riguarda l’intero capitale sociale e rilevanti quote di partecipazioni in diverse società, tra cui un rinomato bar ristorante situato all’interno del centro commerciale “outlet” di Agira, imprese operanti nei settori dell’estrazione di inerti, della produzione di calcestruzzo, della costruzione di edifici residenziali, del commercio di apparecchiature telefoniche, della gestione di sale giochi e della ristorazione, una lussuosa villa con piscina a Nissoria e diversi terreni nell’area commerciale di Catania.