Incidente in via Oreto: tre giovani feriti

PALERMO – Un incidente si è verificato poco prima dello svincolo dell’A19 di via Oreto, a Palermo. Coinvolte due vetture e un mezzo pesante. Il traffico in ingresso nel capoluogo siciliano è rimasto bloccato per ore. Tre i feriti, tutti giovani, due in gravi condizioni (portati dal 118 al Civico e al Policlinico) e uno, meno grave, portato al Buccheri La Ferla. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale.