I georadar per trovare i bunker del boss

Prosegue a Campobello di Mazara la caccia a possibili bunker segreti del boss Matteo Messia Denaro, che aveva scelto il paese trapanese come suo rifugio da almeno tre anni. I carabinieri, attraverso l’utilizzo di georadar, stanno scandagliando diverse abitazioni, tra le quali quelle di Antonio Luppino, figlio di Giovanni, l’insospettabile che lunedì scorso ha accompagnato in auto il capomafia alla clinica. In un’area all’aperto adibita a parcheggio di proprietà di Luppino era nascosta la Giulietta usata dal capomafia per i suoi spostamenti e ritrovata dalla polizia. Il figlio dell’autista del boss, già sentito dagli inquirenti, non sarebbe indagato.

E’ stato interrogato dagli inquirenti anche il titolare della concessionaria di Palermo dalla quale Messina Denaro, un anno fa, comprò la Giulietta. Il commerciante, viste le foto del capomafia sui media e riconosciuto il volto dell’acquirente, ha confermato che la macchina fu acquistata personalmente dal padrino. Il veicolo, del quale sono stati trovati i documenti nell’ultima casa di Messina Denaro a Campobello di Mazara, era intestato alla madre di Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l’identità al boss.