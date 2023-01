Glaucoma: un malato su due non sa di esserne affetto

Il glaucoma è una malattia oculare che colpisce dopo i 40 anni ed è correlata generalmente a una pressione dell’occhio troppo elevata. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ne sono affette circa 55 milioni di persone nel mondo, un milione solo in Italia. Si tratta della seconda causa di cecità dopo la cataratta, ma è la prima a carattere irreversibile. Il dato sconcertante è che la metà dei malati non ne è a conoscenza poiché non si effettuano sufficienti visite oculistiche periodiche complete (con controllo del fondo oculare, del tono ovvero della pressione oculare e del campo visivo). Quello del glaucoma è quindi un problema legato alla prevenzione per cui è fondamentale realizzare nuovi servizi in territori distanti dai grandi centri per una medicina di prossimità che garantisca, prima di tutto, equità di accesso alle cure.

Negli ultimi anni, la gente ha trovato per questa tipologia di prestazioni ostacoli, talvolta, insuperabili che hanno indotto a reperire una soluzione più rapida, spesso, assicurata dal privato. In provincia di Palermo l’Asp registra oltre 2.300 prestazioni oculistiche in un anno di attività. Il servizio di Oculistica è in funzione dal gennaio 2022 all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. L’attività dell’ambulatorio è curata dall’oculista, Valeria Incognito, e dall’ortottista e assistente in oftalmologia, Anna Maria Di Baudo, e ha consentito di soddisfare l’ampia richiesta degli utenti delle Madonie che prima erano costretti a spostarsi in altre strutture.

Il servizio di Oculistica di Petralia Sottana, che rientra nel progetto dei poli specialistici dell’Asp di Palermo, è attivo ogni giorno (dal lunedì al venerdì) dalle 8 alle 14 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. A disposizione di un numero sempre crescente di utenti c’è una diversificata offerta che comprende: l’ambulatorio retina (con fluorangiografia retinica, tomografia retinica e laser terapia per le patologie retiniche); l’ambulatorio glaucoma (con studio del campo visivo e Oct Rnfl); ambulatorio yag (laser per cataratta secondaria); ambulatorio ortottica (con screening e cura dell’ambliopia in età pediatrica e test funzionali obiettivi dell’occhio); ambulatorio topografia corneale (per lo screening e lo studio del cheratocono) e ambulatorio di ecografia oculare. Il servizio può anche contare sulla chirurgia ambulatoriale degli annessi oculari.