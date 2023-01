Due rapine in un’ora: una va in porto, l’altra fallisce

ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha denunciato un 45enne per rapina aggravata e tentata rapina aggravata, commessi in due esercizi commerciali.

I due episodi si riferiscono alla mattina del 9 gennaio scorso. Nel primo caso, il 45enne, travisato, ha effettuato una rapina in una tabaccheria nel quartiere Cappellone. Armato di taglierino, si è rivolto alla giovane dipendente della tabaccheria che si trovava dietro il bancone, ordinandole di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Poco dopo, il 45enne ha preso d’assalto con modalità simili una macelleria del quartiere Monterosso. Questa volta, però, il suo proposito non è andato a segno grazie alla pronta reazione del titolare. L’esame incrociato delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, installati all’interno dei due esercizi commerciali, ha permesso di identificare l’autore dei due episodi, messi in atto a distanza di circa un’ora l’uno dall’altro.