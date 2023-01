“Darei la vita per far rivivere Patrizia”

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Sono in corso le indagini della polizia municipale per accertare le responsabilità per la morte della piccola Patrizia Rio di 4 anni e ricostruire quanto avvenuto ieri pomeriggio in via Alessandro Manzo a Termini Imerese. La bambina è stata investita da una Fiat 600 guidata da una 51enne che è indagata per omicidio colposo.

La donna è stata portata all’ospedale di Cefalù per essere sottoposta all’alcooltest e agli esami tossicologici, che hanno dato esito negativo. “Darei la mia vita pur di far ritornare la piccola Patrizia – dice -. Non riesco a darmi pace per quanto accaduto, è stata una tragica e inevitabile fatalità. Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina, non so se avrò modo di incontrarli ma voglio far sapere loro che il loro dolore è anche il mio”. La donna, come hanno accertato gli agenti della polizia municipale, si è subito fermata dopo l’impatto, è scesa dall’auto e disperata ha dato ai genitori della bambina la sua auto per trasportarla subito al pronto soccorso. Si è presentata in ospedale ma le forze dell’ordine presenti hanno ritenuto opportuno condurla in caserma per evitare incomprensioni con i familiari della bimba.

Da verificare se la piccola sia uscita di corsa dal cancello o se, come raccontano i parenti, si trovava nei pressi del cancello ed è stata trascinata per 20 metri dall’auto in corsa. Ieri i parenti arrivati in massa al pronto soccorso hanno distrutto alcuni vetri e una paratia dell’aria calda. E’ stato necessario l’arrivo degli agenti antisommossa per riportare la calma.

Nel pomeriggio è stato celebrato il funerale nella chiesa Madre San Nicola Di Bari a Termini Imerese: palloncini bianchi, la scritta Patrizia, musica e tante persone in lacrime. La piazza gremita ha accolto la piccola bara bianca. Il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, ha proclamato per oggi il lutto cittadino.