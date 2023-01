CATANIA – Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per evasione dai domiciliari. L’uomo, autorizzato in altri giorni della settimana a svolgere attività lavorativa, si era indebitamente allontanato dal suo appartamento nel “giorno di riposo”, non preavvisando le forze dell’ordine. Immediate le ricerche che hanno consentito di rintracciare il soggetto nelle vicinanze, mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari, con i quali si era tranquillamente recato a fare la spesa.