CATANIA – Grazie all’applicazione YouPol la polizia ha arrestato una persona per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. In via Fratelli Gualandi è stata sorpresa con denaro di provenienza illecita, con una radiolina ricetrasmittente per comunicare con le vedette e con 64 involucri contenenti marijuana. L’operazione di polizia giudiziaria si è svolta nell’ambito di un più vasto controllo del territorio nel rione San Giovanni Galermo.