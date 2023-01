BROLO (MESSINA) – Più di un centinaio di confezioni di artifici pirotecnici scaduti, stipati in un soppalco e privi di marchio CE. E’ quanto trovato e sequestrato in un esercizio commerciale di Brolo dalla squadra amministrativa del commissariato di Capo d’Orlando. Un’altra ventina di confezioni è stata trovata sugli scaffali del negozio del centro cittadino di Brolo, pronti a essere venduti: anche in questo caso i fuochi erano scaduti dal 2019 e con contenuto esplosivo netto al pezzo di 300 mg, superiore a quello previsto dalla norma per i venditori al dettaglio, fissato per 150 mg al pezzo. I poliziotti hanno denunciato il titolare dell’esercizio commerciale per vendita di materiale esplodente non classificato, nonché per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente.