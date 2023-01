App per consegnare droga, minore arrestato

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Un ragazzino di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, i militari dell’Arma hanno osservato un gruppo di giovani che si aggirava tra le vie Roma e San Michele mentre si soffermava in uno spazio isolato e poco illuminato. I carabinieri li hanno raggiunti ed identificati, procedendo al loro controllo ed avvisando i genitori. E’ a quel punto che il sedicenne si è lasciato andare ad un pianto a dirotto. Il giovane è stato confortato dai militari, che lo hanno comunque invitato ad aprire il giubbotto sotto il quale nascondeva una busta di plastica al cui interno hanno rinvenuto 115 grammi di marijuana. Il ragazzino, in preda all’agitazione, ha mostrato ai militari il proprio cellulare da cui è emerso che quest’ultimo intratteneva “rapporti di lavoro” con i suoi acquirenti mediante un’applicazione di messaggistica installata sul suo cellulare. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il sedicenne è stato posto ai domiciliari presso l’abitazione di famiglia.