Un altro brutto incendio a Catania dopo quello che ieri è costato la vita al settantenne Saverio Nanni in viale Vasta. Oggi è andata a fuoco una casa in via del Gargano 17, nei pressi di piazza Jolanda. Un piccolo appartamento con soppalco al piano terra è stato totalmente distrutto dalle fiamme. Non risultano persone coinvolte nel rogo. Il fuoco è stato spento dai pompieri con due autobotti. Ancora sconosciute le cause.

Catania brucia ancora