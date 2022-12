Urina nel secchio, poi aggredisce titolare e dipendente del chiosco

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due giovani tunisini di 19 e 25 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Intorno all’una di notte, il 112 è stato contattato da un cittadino che ha segnalato la presenza di due nordafricani che minacciavano i presenti in un chiosco di bibite nella zona di corso Sicilia. Alla vista dei militari giunti sul posto, i due giovani hanno effettuato un tentativo di fuga ma sono stati subito bloccati. Difficoltà per i militari nell’identificazione in quanto i due si sono opposti con forza cercando di divincolarsi, continuando a scalciare anche dopo esser stati fatti entrare nell’auto di servizio.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che uno dei due tunisini avrebbe dapprima consumato degli alcolici al bancone del chiosco in compagnia di due connazionali, suoi amici, per poi spostarsi sul retro dell’esercizio commerciale dove ha urinato in un secchio. Quest’ultimo, alle rimostranze del dipendente del chiosco, lo ha minacciato dopo aver estratto un coltello dal giubbotto, bloccato però dai suoi stessi amici intervenuti, anche una seconda volta quando, divincolatosi dalla loro presa, ha afferrato un bastone di legno intimorendo ancora il malcapitato dipendente e il titolare del chiosco. I due sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per loro l’obbligo di residenza nel comune.