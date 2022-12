Uccisa a colpi di pistola nel Catanese

Femminicidio nel Catanese: una romena di 40 anni è stata trovata morta in contrada Rotondella, al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso. Dai primi rilievi dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Paternò sarebbe stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto un’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.