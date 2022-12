Tentano di rubare scooter, tre catanesi arrestati

ACI CASTELLO (CATANIA) – Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, i carabinieri hanno arrestato tre catanesi per tentato furto in concorso di un ciclomotore. I tre soggetti sono stati notati dai militari dell’Arma mentre armeggiavano su uno scooter parcheggiato in via Nazario Sauro. Accortisi della pattuglia hanno tentato una disperata fuga, ma sono stati bloccati nelle immediate vicinanze. E’ stato accertato che il ciclomotore era stato danneggiato con la rottura del bloccasterzo e del cilindretto di avviamento, mentre a terra è stata trovata la catena d’acciaio utilizzata quale antifurto, tranciata dalle tenaglie recuperate all’interno dell’automobile, unitamente ad altri strumenti da scasso.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, hanno sottoposto il 39enne ed il 23 enne agli arresti domiciliari, mentre il 37enne è stato associato nel carcere catanese di piazza Lanza.