Stalker catanese recidivo: scatta l’arresto

CATANIA – Nonostante fosse stato ammonito dal questore di Catania, un 38enne ha continuato a perseguitare la ex convivente. Per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e tentativo di estorsione. I militari sono intervenuti in viale Moncada su richiesta della donna, che aveva segnalato la presenza dietro la porta di casa dell’ex che bussava insistentemente chiedendo di entrare per vedere i figli e per avere del denaro. All’arrivo degli agenti l’uomo, già in passato denunciato per maltrattamenti in famiglia anche nei confronti dei figli minorenni, e per questo ammonito dal questore di Catania, è andato via per poi tornare dopo che i poliziotti s’erano allontanati. A questo punto la vittima ha nuovamente richiesto l’intervento dei poliziotti, che hanno bloccato l’ex.