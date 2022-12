“Penso di essere viva per miracolo. Ho sperato per tutta la notte che me ne capitasse uno”. Ai tg di Telecolor e Antenna Sicilia la giovane brasiliana salvata sull’Etna racconta come ha fatto a resistere da sola nel gelo fino all’arrivo dei soccorritori: “Non sapevo dove andare, meno male che ho trovato delle grotte”. Taila era salita sul vulcano per scattare foto, poi si è persa. “Quando ho sentito delle voci ho gridato più che potevo, per fortuna mi hanno trovato”.

Ecco l’intervista completa.

