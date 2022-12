Scontro nel Catanese, muore automobilista

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Ss 417 territorio di Ramacca. Quattro i mezzi coinvolti nello scontro sulle cui origini sta indagando la polizia stradale. La strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per rimuovere i mezzi incidentati e per effettuare i rilievi di legge. Disposta la deviazione del traffico su strade secondarie. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare circolazione il prima possibile ed in piena sicurezza per gli utenti.