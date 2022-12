Acireale, giovane muore in un incidente

ACIREALE (CATANIA) – Ancora una giovane vita spezzata ed ancora una volta a causa di un incidente stradale. Un giovane di 16 anni è morto in uno scontro avvenuto alle 3 di notte all’incrocio tra via Kennedy e corso Italia. La vittima era a bordo di uno scooter che, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un Suv. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Sulla vicenda indaga la polizia.