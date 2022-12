PANTELLERIA (TRAPANI) – I carabinieri hanno arrestato un 21enne a Pantelleria: aveva in casa quattro panetti di hashish del peso complessivo di circa 400 grammi e 10 grammi di cocaina. Il padre dicendosi, “preoccupato per le cattive frequentazioni ultimamente intraprese dal figlio” si era confidato con il comandante della stazione dei carabinieri. Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.