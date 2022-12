‘Non ho preso la patente perché ero sempre in carcere’

CATANIA – C’è chi ha mostrato rassegnazione, comprendendo l’errore e le sue possibili tragiche conseguenze, chi ha provato a dialogare accampando inverosimili scuse e chi si è invece adirato. Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro” i carabinieri di Catania hanno trovato diversi automobilisti che guidavano senza patente, perché mai conseguita. Tredici i casi in pochi giorni, con multe complessive di 66.000 euro.

Surreali alcune motivazioni: una signora, confidando nella comprensione dei militari, ha candidamente affermato che dovendo accudire due bambini le è stato impossibile studiare per gli esami; un signore, con ragionamento quasi ineccepibile nella sua illiceità, ha confidato di non aver potuto conseguire la patente di guida per aver trascorso in carcere gran parte della sua vita.

Intensificando i controlli nelle festività natalizie, nelle vicinanze della stazione ferroviaria i carabinieri hanno inoltre riscontrato carenze igienico-sanitarie in un locale adibito a laboratorio per la lavorazione delle carni, motivo per il quale il titolare è stato segnalato all’Asp.

Fitti pure i controlli della guardia di finanza etnea: in zona Picanello-Ognina e Acquicella Porto sono stati fermati 116 veicoli e 168 persone, con 24 verbali e sanzioni complessive di 6.200 circa. Sequestrati due scooter e un autoveicolo per mancanza della copertura assicurativa. I militari hanno poi rintracciato una persona che alla guida di uno scooter non si era fermato all’alt, proseguendo a tutta velocità la propria corsa.

Ma non sono bastate le scarse condizioni di visibilità e la velocità tenuta dal trasgressore a favorirne la fuga poiché i finanzieri, dopo aver rilevato il numero di targa del mezzo, hanno identificato il responsabile accertando nei propri confronti oltre al mancato arresto all’alt di polizia, la guida del mezzo senza patente, l’omessa revisione del motoveicolo e l’assenza della copertura assicurativa.

Nei pressi di piazza Europa i baschi verdi hanno sottoposto a sequestro penale 47 capi di abbigliamento e accessori di moda con marchi contraffatti, mentre in via di Sangiuliano sono stati confiscati 115 dvd e 287 cd realizzati in violazione dei diritti di autore. Inoltre gli stessi militari nella zona Primosole lungo la statale 114 hanno fermato una station wagon condotta da un catanese nel cui bagagliaio erano presenti 3 vasche contenenti 75 kg di pesce spada e 40 kg di tonno “alletterato” al di sotto delle misure consentite per la pesca. Parte del pescato ritenuto idoneo al consumo umano è stato devoluto in beneficenza a un ente caritatevole. Al guidatore 9.000 euro di multa.